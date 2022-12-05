Коке поделился эмоциями после поражения от сборной Японии

Полузащитник испанской национальной команды Коке рассказал об эмоциях после неудачи сборной в последнем туре ЧМ-2022 против Японии.

«У каждого чемпиона на мундиалях случается провал, но лучше, когда такое происходит на групповой стадии, а не в четвертьфинале или полуфинале, где тебя уже отправляют домой», — приводит слова легенды мадридского «Атлетико» издание Marca.

Также хавбек рассказал о реакции наставника сборной Луиса Энрике, отметив, что его злость стала нормальной реакцией для тренера с ментальностью победителя. По словам Коке, ему было страшно в момент второго тайма, когда Испания пролетала мимо плей-офф ЧМ-2022.

Напомним, что «красная фурия» с четырьмя баллами попала в число 16 сильнейших. Соперником по 1/8 финала станет Марокко. Встреча пройдёт завтра, 6 декабря. Стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.