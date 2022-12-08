Писарев: «Ожидания от сборной Испании были больше»

Известный российский тренер Николай Писарев прокомментировал вылет сборной Испании с чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«Ожидания от сборной Испании были больше. Видимо, Луис Энрике ошибся, не взяв Рамоса, Пике. Опыт футболистов, которые прошли чемпионат мира, важен», - приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Специалист считает, что когда речь идёт о таком высоком уровне, как матчи национальных сборных, такие показатели, как xG и владение мячом, оказываются на деле не так уж и важны.

Эксперт отметил, что марокканская команда сумела одержать победу, несмотря на низкий процент владения мячом.