Мадридский «Атлетико» подыскивает замену главному тренеру команды Диего Симеоне.

Сборная Испании под руководством Луиса Энрике завершила своё выступление на чемпионате мира, проиграв в 1/8 финала сборной Марокко в серии послематчевых пенальти. Уход наставника очень вероятен, поскольку его контракт истекает в конце декабря, и «Атлетико» считается главным претендентом на специалиста. Как информирует Sport, представители «матрасников» уже связались с окружением Энрике для обсуждения потенциального сотрудничества. Один из возможных раскладов – приход рулевого в мадридский клуб с начала следующего сезона.