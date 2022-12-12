Глава Королевской испанской федерации футбола прокомментировал уход Энрике

Руководитель Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес высказался об отставке Луиса Энрике с тренерского поста национальной команды.

«У нас хорошие взаимоотношения с Энрике, однако мы хотим начать новый проект. Мы очень ему благодарны. Мы завершили один проект и начинаем новый», — приводит слова чиновника ESPN. Рубиалес отметил, что специалист не изъявлял желания продолжить работу с испанской сборной после катарского чемпионата мира.

Напомним, что Энрике покинул тренерское кресло национальной команды после неожиданного вылета в 1/8 финала ЧМ-2022 от Марокко. Его место занял Луис де ла Фуэнте.