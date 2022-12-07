Селюк: «Очень рад, что марокканцы прошли в 1/4 финала на чемпионате мира»

Футбольный менеджер Дмитрий Селюк прокомментировал выход национальной сборной Марокко в четвертьфинал чемпионата мира – 2022.

«Очень рад, что марокканцы прошли в 1/4 финала на чемпионате мира. Испанцы играли безобразно вчера», - приводит слова Селюка «Матч ТВ».

Футбольный деятель заявил, что стиль игры «тики-така», которого испанские игроки придерживались по ходу встречи с марокканцами, на сегодняшний день не может оказать эффект удивления ни на одну команду мира.

Для успешного использования указанного стиля, сказал специалист, нужны спортсмены мирового уровня, которых нет в современном футболе.