Реграги – о Зиеше: «Это как Неймар для Бразилии, Мбаппе для Франции»

Главный тренер национальной сборной Марокко Валид Реграги после победы над командой Испании (0:0, 3:0 пен) высказался по поводу Хакима Зиеша.

«То, что он делает, потрясающе. Марокканцы хотели его видеть и подбадривали его, и он ответил на это. Мы должны возложить на него определённую ответственность, его нужно уважать. Это как Неймар для Бразилии, Мбаппе для Франции, просто невозможно видеть в нём кого-то другого, он наш лучший игрок. Некоторые тренеры говорят, что ко всем игрокам нужно относиться одинаково, но это не тот случай. Хаким не просто ещё один игрок, я проявляю к нему любовь и уважение, потому что он этого заслуживает. Как и к Ашрафу Хакими, и другим игрокам тоже. Они показали, что готовы отдать всё ради сборной, когда выходят на поле», - приводит слова Реграги GWFN.

В четвертьфинале африканской сборной предстоит сыграть с командой Португалии.