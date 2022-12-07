Нигматуллин: «Вратарю марокканцев удалось своими обманными движениями сбить соперника»

Двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал победу сборной Марокко над сборной Испании по пенальти (0:0, 3:0 пен).

Специалист назвал три действия, совершаемые вратарём при отбитии одиннадцати метровых ударов – голкиперу необходимо увидеть удар, среагировать на него и отбить летящий мяч.

Однако этого, по словам эксперта, мало – нужно ещё и попытаться перехитрить бьющего футболиста.

«Вратарю марокканцев удалось своими обманными движениями сбить соперника. Следующее — угадать угол: выбрать его, сначала обмануть и, соответственно, прыгнуть в этот угол», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Но и этого недостаточно, добавил бывший голкипер – если футболист выполняет удар качественно, то шансы вратаря резко уменьшаются.