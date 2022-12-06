​Уткин: «Испания, ты – разочарование»

Сборная Испании вылетела с чемпионата мира, проиграв Марокко на стадии 1/8 финала по пенальти. Несколько слов об этом результате сказал известный журналист Василий Уткин.

«Испания. Испания! Ты – разочарование», - написал Уткин. «Я разлюбил Испанию. Всё, чувств нету. Мы расстаёмся», - добавил журналист чуть позже.

Отметим, что перед игрой Василий Уткин писал, что, на его взгляд, у Марокко нет шансов на проход в четвертьфинал мундиаля в Катаре.

Сборная Испании вылетела уже в 1/8 финала на втором чемпионате мира подряд. Четыре года назад «красная фурия» на этой же стадии проиграла России, причём тоже по пенальти.