В матчах 1/8 финала ЧМ-2022 забито 28 голов – рекорд

Первый раунд плей-офф чемпионата мира в Катаре получился рекордно результативным.

Больше всех зрителей порадовали португальцы, обыгравшие Швейцарию со счётом 6:1, также крупными победами отметились Бразилия (4:1 с Южной Кореей) и Англия (3:0 с Сенегалом). Лишь в матче Испании против Марокко (0:0 и победа вторых в серии послематчевых пенальти) было забито менее трёх голов. Как сообщает Opta, в общей сложности в 1/8 финала текущего чемпионата мира команды отметились 28 голами – рекордный показатель для данной стадии турнира с момента её введения в 1986 году.

В четвертьфинале сборная Нидерландов сыграет с Аргентиной, Хорватия – с Бразилией, Англия – с Франций, Португалия – с Марокко.