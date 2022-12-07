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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Шакири извинился за вылет Швейцарии с чемпионата мира

07 Декабря 2022 • 01:25 Комментировать
Португалия
6:1
Швейцария
окончен

Один из лидеров сборной Швейцарии Джердан Шакири извинился перед болельщиками за разгром от сборной Португалии (1:6). Час назад швейцарцы встречались с португальцами в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

«Мы очень разочарованы. От имени всей команды я приношу извинения болельщикам за то, что мы не смогли показать нашу обычную игру. У нас большие планы. Но это футбол, и время от времени проявляются у всего появляется свой предел. Как было и сегодня», - цитирует Шакири швейцарская газета Blick.

В конце Шакири добавил, что у команды был план, который, к сожалению, не удалось воплотить в реальность.

Сборная Швейцарии с шестью очками вышла из группы G, пропустив вперёд бразильцев.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Швейцарии Джердан Шакири
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