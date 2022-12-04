Аканджи рассказал, что думает об игре Роналду

Защитник национальной команды Швейцарии Эммануэль Аканджи поделился мнением об игре 37-летнего центрального нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Несмотря на возраст, Криштиану по-прежнему остается топ-голеадором. Роналду ни в коем случае нельзя давать свободное пространство в штрафной площадке. Против него нужно играть очень плотно», - передает слова защитника портал Goal.com.

Напомним, что сборные Швейцарии и Португалии встретятся в 1/8 финала чемпионата мира – 2022. Данное противостояние состоится во вторник, 6 декабря. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.