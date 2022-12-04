Защитник национальной команды Швейцарии Эммануэль Аканджи поделился мнением об игре 37-летнего центрального нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Несмотря на возраст, Криштиану по-прежнему остается топ-голеадором. Роналду ни в коем случае нельзя давать свободное пространство в штрафной площадке. Против него нужно играть очень плотно», - передает слова защитника портал Goal.com.
Напомним, что сборные Швейцарии и Португалии встретятся в 1/8 финала чемпионата мира – 2022. Данное противостояние состоится во вторник, 6 декабря. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.
2024 саудовская команда с треском провалила чемпионат после прихода звезды. Роналду попросил о трансфере, т.к. от греха подальше тренер посадил его на банку. "Криштиану по-прежнему остается топ-голеадором", - цитируют журналистов
2025 африканская команда Зимбабе, подписавшая Роналду заняла последнее место национальном чемпионате и выбыла из высшей лиги, Роналду обвинил во всем слабый менеджмент, плохие душевые кабинки, отсутствие охраны на стадионе и т.д. Криштиану по-прежнему остается топ-голеадором, его хочет Челси", - цитируют журналистов и криродрочеров)))
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