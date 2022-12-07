Роналду рассказал, переходит ли в «Аль-Наср»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал слухи о переезде в Саудовскую Аравию.

Согласно многочисленным слухам, 37-летний футболист получил сверхвыгодное предложение от «Аль-Насра», которое уже принял, однако эти сведения, как выяснилось, не соответствуют действительности: «Нет, это неправда, неправда», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Роналду после победы над Швейцарией (6:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира. Криштиану начал встречу на скамейке запасных, появившись на поле лишь в концовке игры.

Напомним, что ранее форвард покинул «Манчестер Юнайтед» – контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.