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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Роналду рассказал, переходит ли в «Аль-Наср»

07 Декабря 2022 • 02:27 Комментировать
Португалия
6:1
Швейцария
окончен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал слухи о переезде в Саудовскую Аравию.

Согласно многочисленным слухам, 37-летний футболист получил сверхвыгодное предложение от «Аль-Насра», которое уже принял, однако эти сведения, как выяснилось, не соответствуют действительности: «Нет, это неправда, неправда», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Роналду после победы над Швейцарией (6:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира. Криштиану начал встречу на скамейке запасных, появившись на поле лишь в концовке игры.

Напомним, что ранее форвард покинул «Манчестер Юнайтед» – контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023
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