Рамуш – 4-й бомбардир Португалии на ЧМ за всю историю, он отыграл всего 85 минут

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш удивил весь мир, отметившись хет-триком в матче 1/8 финала против Швейцарии.

Португальцы одержали сокрушительную победу (6:1) и вышли в четвертьфинал, а 21-летний футболист «Бенфики» стал автором половины забитых мячей своей команды. Как отмечает Squawka, благодаря сегодняшнему невероятному перформансу Рамуш вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборной Португалии на чемпионатах мира, отыграв на турнире в общей сложности всего 85 минут. Выше в рейтинге располагаются только Эйсебио (9), Криштиану Роналду (8) и Педру Паулета (4).