Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония 1
Хорватия Хорватия 1
1/8 финала
Бразилия Бразилия 4
Южная Корея Южная Корея 1
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия 6
Швейцария Швейцария 1
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Булыкин: «Португальцы удивили со знаком плюс в матче со Швейцарией»

07 Декабря 2022 • 16:42 Комментировать
Португалия
6:1
Швейцария
окончен

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о победе сборной Португалии над Швейцарией (6:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022.

«Португальцы удивили со знаком плюс, использовали все моменты. Они провели очень хороший матч, а самое главное результативный. Надеюсь, что они не все голы забили и еще порадуют нас», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

В четвертьфинале чемпионата мира 2022 года сборная Португалии встретится с Марокко, матч состоится 10 декабря, стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.

Напомним, в 1/8 финала марокканцы одолели Испанию в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:0 по пен.).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Сборная Португалии Сборная Швейцарии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Декабря
18:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Бернарду Силва: Роналду не создаст проблем в раздевалке
18:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Петржела: «Сантуш - очень сильный и опытный тренер»
17:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Уокер: «Не собираюсь расстилать перед Мбаппе красную ковровую дорожку»
17:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Тухелю была бы интересна работа у руля сборной Германии
17:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Бернарду Силва: «Надеюсь, в финале против нас Месси не сыграет или сыграет очень плохо»
16:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​В Катаре начали разбирать стадион чемпионата мира – 2022
16:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Юран: Мы сейчас не видим на поле Роналду
16:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин: «Португальцы удивили со знаком плюс в матче со Швейцарией»
16:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Льоренте: «Испания играет хорошо, на последних трёх крупных турнирах мы вылетели лишь в серии пенальти» 2
16:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​«Как Ибрагимович»: Жена высказалась о будущем Жиру
16:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Инфантино: «Это был лучший групповой этап в истории чемпионатов мира»
16:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Орлов не верит, что сборная России смогла бы выйти из группы на чемпионате мира в Катаре
16:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колыванов: «Португалия может дойти до финала без Роналду» 1
15:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Энрике: «Испания вылетела, теперь посмотрим, что сможет сделать Аргентина»
15:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Данни — о Роналду: «Мы все были подавлены, увидев лучшего игрока мира на скамейке запасных»
Все новости
Рекомендуем