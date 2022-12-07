Булыкин: «Португальцы удивили со знаком плюс в матче со Швейцарией»

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о победе сборной Португалии над Швейцарией (6:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022.

«Португальцы удивили со знаком плюс, использовали все моменты. Они провели очень хороший матч, а самое главное результативный. Надеюсь, что они не все голы забили и еще порадуют нас», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

В четвертьфинале чемпионата мира 2022 года сборная Португалии встретится с Марокко, матч состоится 10 декабря, стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.

Напомним, в 1/8 финала марокканцы одолели Испанию в серии послематчевых пенальти (0:0, 3:0 по пен.).