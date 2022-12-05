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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черышев – о переходе РФС в Азию: «Самое главное – разрешение ФИФА»

05 Декабря 2022 • 21:47 Комментировать

Футбольный тренер Дмитрий Черышев поделился мыслями по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию. В последнее время об этом идёт много разговоров, так как в конце ноября глава РФС Александр Дюков анонсировал обсуждение перехода в АФК.

«Самое главное - разрешит или не разрешит ФИФА. Я, честно говоря, не знаю. Турниры всё равно проводятся под эгидой ФИФА. Этот вопрос самый трудный, здесь кроется зона неизвестности», - цитирует Черышева «РБ Спорт».

Специалист не назвал возможный переход в АФК положительным или отрицательным, но отметил, что уровень футбола в Европе бесспорно выше, чем в Азии. В то же время национальная сборная России должна собираться и регулярно играть и участвовать в международных турнирах, уверен Черышев.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Дмитрий Черышев АФК
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