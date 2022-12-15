Силва поблагодарил Сантуша после ухода из сборной Португалии

Футболист португальской национальной команды Бернарду Силва поблагодарил Фернанду Сантуша после ухода с тренерского поста сборной.

«Большое спасибо нашему тренеру. Наставник, который почти восемь лет назад привёл меня в нашу национальную команду. Тренер, с которым мы выиграли единственные титулы в нашей истории. Много моментов радости и немного грусти, но самое главное — удовольствие от работы с великим человеком, который навечно останется в истории португальского футбола», — написал полузащитник «Манчестер Сити» в своих социальных сетях.

Напомним, что ранее появилась новость об уходе Сантуша с тренерского пояса «селесао» после восьми лет у руля сборной. При Сантуше португальцы выиграли Евро-2016 и первый розыгрыш Лиги наций УЕФА.