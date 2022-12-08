«Милан» готовит первое предложение по Зиешу

«Милан» намерен возобновить попытки заполучить полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша. По информации от La Gazzetta dello Sport, «россонери» хотят арендовать марокканца с опцией выкупа за 15 миллионов евро.

Ещё неизвестно примет ли это предложение «Челси», учитывая, что летом «пенсионеры» требовали за Зиеша 35-40 миллионов евро от амстердамского «Аякса», который был заинтересован в возвращении футболиста.

«Милан» остался под впечатлениями от игры Зиеша на чемпионате мира в Катаре, где полузащитник отметился одним голом и ассистом. 10 декабря Хаким сыграет за Марокко в четвертьфинале мундиаля против сборной Португалии.