Свен-Йоран Эрикссон: «Рамуш - абсолютное открытие чемпионата»

74-летний шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон считает, что главным открытием чемпионата можно назвать португальского нападаюющего Гонсалу Рамуша, который сделал единственный пока что на турнире хет-трик, забив три мяча в ворота швейцарской сборной в матче 1/8 финала.

- Гонсалу Рамуш - абсолютное открытие чемпионата. Он уже показал свою ценность в «Бенфике», но дебютировать в чемпионате мира с хет-трика - это сильно, - цитирует слова Эрикссона Il Messagero.

В четвертьфинале португальской сборной предстоит сразиться с Марокко, этот матч состоится десятого декабря, в субботу.