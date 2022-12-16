Бруну Фернандеш отреагировал на увольнение Сантуша из сборной Португалии

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался после ухода Фернанду Сантуша с должности главного тренера.

Отставка специалиста была официально подтверждёна в четверг. На чемпионате мира в Катаре сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где проиграла Марокко (0:1).

«Я благодарен мистеру Сантушу за доверие и возможность представлять цвета сборной Португалии. Как португалец, я обязан сказать вам спасибо за то, что вы вернули нашу команду на вершину, дали нам уверенность в собственных силах и веру в то, что мы можем находиться в одном ряду с лучшими», – написал в социальных сетях атакующий хавбек «Манчестер Юнайтед».