​Роналду снова оставят в запасе – источник

В субботу сборная Португалии сразится с Марокко за путёвку в полуфинал чемпионата мира. Ожидается, что нападающий Криштиану Роналду снова начнёт игру в запасе, а с первых минут на поле выйдет Гонсалу Рамуш. Об этом на своих страницах пишет A Bola.

Напомним, что Криштиану Роналду в прошлой игре против Швейцарии на стадии 1/8 финала появился на поле только на 73-й минуте. Гонсалу Рамуш, который сменил звёздного Роналду в старте, отметился тремя забитыми голами.

Ранее появлялись слухи о том, что Криштиану Роналду грозился уехать из лагеря сборной Португалии после непопадания в основной состав команды.

Матч Марокко – Португалия стартует 10 декабря в 18:00 по московскому времени.