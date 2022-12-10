Алжирский журналист: «В Марокко верят в победу в чемпионате мира»

Сборная Марокко неожиданно для многих выбралась в четвертьфинал катарского чемпионата мира и в настоящий момент встречается с португальцами. Алжирский журналист Махер Мезахи заявил, что в Марокко ждут от своей сборной - ни больше ни меньше - победы в чемпионате мира.

- В Марокко верят, что мы находимся в 270 минутах от победы в чемпионате мира. Может, и нам всем стоит в это верить. Валид Реграги представляет собой идеальный тип тренера для африканского футбола. Он молод, он образован, он космополитичен, он бесстрашен, и он - пан-африканец в своей душе, - заявил Мезахи, слова которого цитирует BBC Sport.

Следить за событиями игры между сборными Марокко и Португалии можно в формате прямой онлайн-трансляции.