Сборная Португалии установила свой рекорд по количеству забивавших на ЧМ

Сборная Португалии сражается с марокканской командой в четвертьфинале чемпионата мира, и пока что она не может пробить оборону африканской сборной. В то же время речь идет о португальской сборной, которая забила уже двенадцать мячей в ходе нынешнего чемпионата мира (шесть из них были забиты в прошлом матче Португалии против Швейцарии). Их забили восемь различных игроков, что является рекордом сборной Португалии за все время участия в чемпионате мира.

Следить за событиями игры между сборными Марокко и Португалии в рамках четвертьфинала финального турнира чемпионата мира можно в формате прямой онлайн-трансляции.