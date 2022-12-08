Сестра Роналду грубо ответила хейтерам Криштиану

Эльма Авейру высказалась в поддержку своего брата – нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, которого в последнее время активно критикуют за невыразительную игру.

«В поединке против Швейцарии Криштиану не играл. Это хорошо, что он отдохнул и дал возможность другим футболистам принять участие в матче. Теперь же настало время настраиваться на следующую встречу.

Я бы хотела обратиться к 1% ничтожных лицемеров. Заткнитесь и не плюйте в тарелку, из которое едите. Болейте за сборную вне зависимости от игроков, которые защищают ее цвета. Уважайте команду и Криштиану», - гласит сообщение Элмы в соцсетях.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия сыграет против Марокко.

Роналду решил, где хочет продолжить карьеру