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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сестра Роналду грубо ответила хейтерам Криштиану

08 Декабря 2022 • 01:10 Комментировать (1)
Марокко
...
Португалия
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10.12 18:00

Эльма Авейру высказалась в поддержку своего брата – нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, которого в последнее время активно критикуют за невыразительную игру.

«В поединке против Швейцарии Криштиану не играл. Это хорошо, что он отдохнул и дал возможность другим футболистам принять участие в матче. Теперь же настало время настраиваться на следующую встречу.

Я бы хотела обратиться к 1% ничтожных лицемеров. Заткнитесь и не плюйте в тарелку, из которое едите. Болейте за сборную вне зависимости от игроков, которые защищают ее цвета. Уважайте команду и Криштиану», - гласит сообщение Элмы в соцсетях.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия сыграет против Марокко.

Роналду решил, где хочет продолжить карьеру

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Эльма Авейру
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МАРОККО ПОРТУГАЛИЯ
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Комментарии (1)
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Alex1972
08 Декабря 2022 в 01:15
О-о-о-о-о-!!!...
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