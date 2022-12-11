Экс-игрок «Зенита»: «Роналду – лучший в истории футбола»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Фернанду Мейра высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира – 2022. В пяти поединках 37-летний форвард отметился одним забитым мячом.

«Не знаю, прошла ли эра Роналду. Надеюсь, нет. Он лучший игрок за всю историю футбола! Надеюсь, Криштиану будет и дальше помогать сборной своим присутствием!» - передает слова Фернанду издание «Спорт-экспресс».

Португалия завершила участие в чемпионате мира на стадии ¼ финала, уступив команде Марокко со счетом 0:1. В полуфинале африканцы встретятся с действующими чемпионами мира – французами.