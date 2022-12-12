Комбаров считает, что ЧМ-2022 был последним для Роналду

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров поделился мнением о будущем нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Закончится ли на этом эра Роналду? Вероятнее всего, это последний чемпионат мира для него. Человеку 37 лет. Его эра не закончена, пока он официально не объявит о завершении. Думаю, он еще поиграет», — приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс».

Напомним, сборная Португалии заняла первое место в своей группе чемпионата мира, оставив позади Южную Корею, Уругвай и Гану. В 1/8 финала португальцы разгромили Швейцарию со счетом 6:1, но в четвертьфинале мундиаля проиграли Марокко (0:1) и покинули турнир.