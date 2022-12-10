Корреспондент из Лиссабона: «Люди сочувствуют Криштиану Роналду»

Сборная Португалии вылетела с чемпионата мира, что шокировало Лиссабон - как сообщает Алисон Робертс, работающий в Лиссабоне корреспондент, сразу после футбола быстро опустели все террасы, вдобавок, над португальской столицей пошел дождь, словно даже природа разрыдалась вместе с Криштиану Роналду. Люди, по словам Робертса, очень сочувствуют именно Роналду.

- Люди чувствуют сильное чувство симпатии по отношению к Криштиану, который покинул чемпионат в слезах. Что бы там ни говорили, в Лиссабоне практически невозможно встретить кого-либо, кто плохо отзовется о нем, - цитирует Алисона BBC Sport.