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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборные Англии и Франции рассудит Сампайо, Марокко и Португалии – Тельо

09 Декабря 2022 • 00:48 Комментировать
Марокко
...
Португалия
1 5.70 X 3.70 2 1.73
10.12 18:00

Стали известны имена арбитров, которые рассудят встречи сборных Англии и Франции, а также Марокко и Португалии в рамках четвертьфиналов чемпионата мира по футболу в Катаре. Оба матча состоятся 10 декабря.

Матч сборных Марокко и Португалии, который начнётся в 18:00, рассудит аргентинец Факундо Тельо. Ассистенты - Эсекьель Брайловски (Аргентина), Габриэль Чаде (Аргентина). Резервный судья: Иван Арсидес Бартон (Сальвадор).

Англичан и французов рассудит бразилец Вилтон Сампайо. Его ассистентами станут Бруно Бошилия (Бразилия), Бруно Пирес (Бразилия), резервный судья: Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед (ОАЭ). Команды выйдут на поле в 22:00.

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