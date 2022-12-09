Сборные Англии и Франции рассудит Сампайо, Марокко и Португалии – Тельо

Стали известны имена арбитров, которые рассудят встречи сборных Англии и Франции, а также Марокко и Португалии в рамках четвертьфиналов чемпионата мира по футболу в Катаре. Оба матча состоятся 10 декабря.

Матч сборных Марокко и Португалии, который начнётся в 18:00, рассудит аргентинец Факундо Тельо. Ассистенты - Эсекьель Брайловски (Аргентина), Габриэль Чаде (Аргентина). Резервный судья: Иван Арсидес Бартон (Сальвадор).

Англичан и французов рассудит бразилец Вилтон Сампайо. Его ассистентами станут Бруно Бошилия (Бразилия), Бруно Пирес (Бразилия), резервный судья: Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед (ОАЭ). Команды выйдут на поле в 22:00.