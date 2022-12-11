Аленичев считает, что Роналду должен брать пример с Месси

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев сравнил поведение нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Роналду надо брать пример с Месси. Поведение аргентинца — образец. Вот к чему нужно стремиться. Теперь очевидно, что Лео выиграл в этом вечном споре. Абсолютная победа!» — написал Аленичев в своей колонке для «Спорт-Экспресс».

Напомним, сборная Португалии проиграла Марокко (0:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира и покинула турнир, а Аргентина одолела Нидерланды (2:2, 4:3 по пенальти) и вышла в плей-офф мундиаля, в котором сыграет с Хорватией (13 декабря).