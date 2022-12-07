Мбаппе лаконично поздравил Хакими с выходом в четвертьфинал ЧМ

Звезда «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе лаконично поздравил своего одноклубника Ашрафа Хакими с выходом в следующий раунд чемпионата мира по футболу.

Мбаппе сделал небольшой пост в соцсети, где выложил фотографию с Хакими и подпись в виде трёх эмоджи: марокканского флага, золотой короны и сложенного из пальцев рук сердца.

Напомним, в четвертьфинале мундиаля Мбаппе и его партнёрам по французской сборной играть с англичанами. А Хакими и его сенсационная сборная Марокко, обыгравшая накануне сборную Испании, встретится с португальцами. Обе игры пройдут 10 декабря.