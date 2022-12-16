Радимов: «Роналду не заслужил места в составе сборной Португалии»

Бывший игрок российской национальной команды Владислав Радимов высказался о выступлении Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

«По тому, как Роналду выглядел на групповом этапе, он не заслужил места в составе. Это подтвердил матч со Швейцарией. Он был не тем Криштиану, которого мы знали», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что в Катаре великий нападающий забил всего один мяч в пяти играх, а обе встречи плей-офф Роналду начал на скамейке запасных. Португалия завершила своё выступление на стадии 1/4 финала, уступив с минимальным счётом Марокко.