Сантуш будет уволен из сборной Португалии в ближайшие дни

Рулевой португальской национальной команды Фернанду Сантуш вряд ли продолжит работу после вылета с чемпионата мира.

Португальцы не смогли сломить сопротивление сборной Марокко, уступив со счётом 0:1 в четвертьфинале. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, вероятность увольнения Сантуша крайне велика – ожидается, что специалист будет отправлен в отставку в ближайшие дни.

Сам наставник не сказал ничего конкретного о своём будущем после сегодняшней неудачи: «Завтра я прилечу в Лиссабон, где мы обсудим моё будущее», – заявил Сантуш, возглавляющий сборную Португалии с 2014 года.