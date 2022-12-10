Эрикссон: «Надо иметь смелость вывести Роналду из состава»

Шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон прокомментировал ситуацию с Криштиану Роналду, который прямо во время чемпионата мира был разжалован, что называется, в рядовые. Эрикссон считает, что наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш проявил смелость в этой ситуации.

- Криштиану Роналду - окончание эры? Я не знаю точно, но тренер португальской сборной Сантуш проявил большую смелость, выведя его из состава и поставив вместо Роналду новичка. Это сработало, - цитирует Эрикссона итальянское издание Il Messaggero.

Напомним, что в субботу португальская сборная сразится с марокканцами в четвертьфинале чемпионата мира.