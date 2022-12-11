Смородская считает, что сборная Марокко стала открытием ЧМ-2022

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала выход сборной Марокко в 1/2 финала чемпионата мира 2022 года. Напомним, в четвертьфинале мундиаля марокканцы оказались сильнее Португалии (1:0).

«Выход сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира — сюрприз для меня. Их игра и выход в полуфинал — это невероятное достижение марокканского футбола, которое войдет в историю футбола», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

По мнению функционера, марокканцы заслуженно добрались до такой высокой стадии, особенно это было видно по игре с Португалией, африканцы ничего не дали создать своему сопернику.

В полуфинале чемпионата мира Марокко встретится с Францией (14 декабря в 22:00 по мск).