Данни: «Верю, что Португалия победит Марокко, и Роналду будет важен в этом матче»

Бывший футболист сборной Португалии и петербургского «Зенита» Мигель Данни высказался о предстоящем поединке между подопечными Фернанду Сантуша и национальной командой Марокко.

«Против Марокко будет сложная игра. Марокканцы будут играть более закрыто и ждать контратаки, но я верю, что Португалия выиграет, и Роналду будет важен в этой игре», - передает слова Мигеля издание «Спорт-экспресс».

Поединок 1/4 финала чемпионата мира состоится в субботу, 10 декабря.

Напомним, что в 1/8 финала Португалия разгромно одолела Швейцарию со счетом 6:1, а сборная Марокко победила по пенальти Испанию.