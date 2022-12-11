​Чалханоглу призвал всех уважать Роналду

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу высказался насчёт Криштиану Роналду. В последние месяцы португалец регулярно сталкивается с критикой, а накануне его сборная Португалии вылетела с чемпионата мира.

«Никто не изменит того факта, что Криштиану – один из величайших спортсменов в истории. Его всегда нужно уважать. Быть на вершине в течение 16-17 лет означает многим жертвовать», - написал Чалханоглу в социальных сетях.

Напомним, что в субботу сборная Португалии неожиданно проиграла Марокко (0:1) в четвертьфинале чемпионата мира. После финального свистка Криштиану Роналду прослезился.