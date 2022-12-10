Кечинов не сомневается в том, что Роналду оставят в запасе и на матч со сборной Марокко

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов не сомневается в том, что и в четвертьфинале португальскому нападающему Криштиану Роналду придется наблюдать за игрой своей команды со скамейки запасных, к стартовому составу его не подпустит тренер команды Фернанду Сантуш.

Впрочем, Кечинов допускает, что Роналду могут выпустить на поле по ходу игры.

- Уверен, что Роналду останется в запасе. Выйдет только на замену. Зачем тренеру что-то менять? Гонсалу Рамуш воспользовался своим шансов на 200 процентов. Роналду не вечен, - цитирует слова Кечинова playmaker24.ru.