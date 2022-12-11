«Это время Африки»: Шакира отреагировала на выход Марокко в полуфинал ЧМ

Известная певица, бывшая жена испанского футболиста Херарда Пике Шакира отреагировала на выход сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира – 2022.

«Это время Африки», - оставила она сообщение в социальных сетях.

Сборная Марокко сенсационно пробилась в ½ финала чемпионата мира, победив в четветьфинале команду Португалии со счетом 1:0. В предыдущем матче африканцы обыграли в серии пенальти Испанию.

За выход в финал мундиаля сборная Марокко поборется с действующим чемпионом мира – командой Франции. Встреча пройдет в среду, 14 декабря, и начнется в 22:00 по московскому времени.