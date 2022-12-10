Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу сборной Марокко над Португалией.

«Очередная сенсация, ещё одна фантастика. Это чемпионат сенсаций. Думали, что на стадии плей-офф сенсаций будет меньше, но нет. Португалия не заслуживала поражения, она играла лучше. Но нужно забивать. Португальцы не воспользовались моментами, а игроки из Марокко забили единственный шанс. Сборная Марокко вообще не пропустила ни одного мяча, кроме автогола. Мы же видим, как она играет, почти вся команда в обороне. С такой игрой, причем, она может дойти до финала, но выиграть уже вряд ли. Она даст бой в полуфинале точно. Она создаст проблемы, посмотрите, как классно она обороняется. Но никто не будет говорить, что она просто сидит в автобусе. Все играли лучше Марокко, но все уже дома сидят, а Марокко в полуфинал выходит.

Такой результат в Португалии - удар для всех. Я лишний раз повторяю, как у людей хватает совести критиковать Роналду? Роналду и Месси - боги футбола, которые побили все рекорды. Вот сегодня вновь вышел Рамуш, который забил три Швейцарии. Где он был сегодня? Его не видно было. А потом Сантуш уже выпускает Роналду, когда команда уже проигрывает. Сантуш, наверное, уйдет. Я думаю, что он должен взять и уйти сам просто», - сказал Мостовой.