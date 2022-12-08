Юран прокомментировал ситуацию вокруг Роналду

Футбольный тренер Сергей Юран высказался о ситуации вокруг Криштиану Роналду. Напомним, вчера звёздный португалец впервые за много лет начал матч на крупном турнире на скамейке запасных.

«Есть тренер, а есть игрок. Это аксиома во всем мире. Если Роналду не понравилось, что он остался на скамейке, то ему проще стать тренером», - цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Во вчерашнем разгроме сборной Швейцарии Роналду поучаствовал только после 70-й минуты, когда вышел на поле. После финального свистка португалец ушёл в раздевалку первым. Его команда выиграла – 6:1. В четвертьфинале сборную Португалии ожидают соперники из команды Марокко.