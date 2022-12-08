Казанский дал прогноз на матч Марокко - Португалия

Футбольный комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от поединка между сборными Марокко и Португалии в рамках ¼ финала чемпионата мира – 2022.

«1:3. Португальцы всегда играют результативно. А у марокканцев, на мой взгляд, шансов нет. На ЧМ-2022 они достигли исторического максимума - во всех смыслах», - передает слова комментатора «Спорт-экспресс».

Матч состоится в субботу, 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В предыдущей стадии турнира Португалия разгромила Швейцарию со счетом 6:1, а марокканцы сенсационно выбили Испанию (0:0, 3:0 пен.).