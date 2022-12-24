Черчесов объяснил причины неудачного выступления Роналду на чемпионате мира

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий венгерский «Ференцварош», поделился мнением об игре нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, Португалия дошла до стадии 1/4 финала, где уступила Марокко (0:1). Сам Роналду провёл на турнире пять матчей и забил один гол.

По мнению Черчесова, проблемы 37-летнего португальца в сборной связаны с бедами на клубном уровне. Российский специалист отметил, что неудачные периоды бывают у всех игроков, поэтому не надо говорить о Роналду лишь в негативном ключе.

«Месси сейчас чемпион мира, а четыре года назад они бездарно сыграли в России. Так что не надо для Роналду всё рисовать чёрными красками. Но могу сказать, что на этом чемпионате мира он был сфокусирован на своих рекордах, поэтому они так рано и вылетели», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Отметим, что в настоящий момент Роналду находится без клуба, так как «Манчестер Юнайтед», в котором звёздный футболист начинал текущий сезон, расторг с ним соглашение.