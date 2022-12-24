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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Черчесов объяснил причины неудачного выступления Роналду на чемпионате мира

24 Декабря 2022 • 11:30 Комментировать
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий венгерский «Ференцварош», поделился мнением об игре нападающего национальной команды Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, Португалия дошла до стадии 1/4 финала, где уступила Марокко (0:1). Сам Роналду провёл на турнире пять матчей и забил один гол.

По мнению Черчесова, проблемы 37-летнего португальца в сборной связаны с бедами на клубном уровне. Российский специалист отметил, что неудачные периоды бывают у всех игроков, поэтому не надо говорить о Роналду лишь в негативном ключе.

«Месси сейчас чемпион мира, а четыре года назад они бездарно сыграли в России. Так что не надо для Роналду всё рисовать чёрными красками. Но могу сказать, что на этом чемпионате мира он был сфокусирован на своих рекордах, поэтому они так рано и вылетели», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Отметим, что в настоящий момент Роналду находится без клуба, так как «Манчестер Юнайтед», в котором звёздный футболист начинал текущий сезон, расторг с ним соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Ференцварош Сборная Португалии Станислав Черчесов
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