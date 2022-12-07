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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Лепёхин: Я не удивлюсь, если сборная Марокко пройдёт Португалию

07 Декабря 2022 • 20:57 Комментировать
Марокко
...
Португалия
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10.12 18:00

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о шансах сборной Марокко пройти Португалию в 1/4 финала чемпионата мира – 2022.  

«Может ли Марокко выйти в полуфинал? Я не удивлюсь, ели они пройдут еще дальше. Всякое в футболе бывает. Мы видим, что это хорошая, довольно крепкая команда», — приводит слова Лепёхина Rusfootball.

Эксперт отметил, что в составе Марокко многие футболисты выступают за европейские клубы, а их голкипер великолепно провел серию пенальти в матче с испанцами.

Встреча между Марокко и Португалией состоится 10 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Марокко Константин Лепёхин
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МАРОККО ПОРТУГАЛИЯ
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