Лепёхин: Я не удивлюсь, если сборная Марокко пройдёт Португалию

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о шансах сборной Марокко пройти Португалию в 1/4 финала чемпионата мира – 2022.

«Может ли Марокко выйти в полуфинал? Я не удивлюсь, ели они пройдут еще дальше. Всякое в футболе бывает. Мы видим, что это хорошая, довольно крепкая команда», — приводит слова Лепёхина Rusfootball.

Эксперт отметил, что в составе Марокко многие футболисты выступают за европейские клубы, а их голкипер великолепно провел серию пенальти в матче с испанцами.

Встреча между Марокко и Португалией состоится 10 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.