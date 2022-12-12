Кассано: «Сантуш поступил правильно, отказавшись от Роналду в старте»

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано поддержал решение Фернанду Сантуша не выпускать Криштиану Роналду в стартовом составе в матчах плей-офф ЧМ-2022.

После вылета португальцев в четвертьфинале от Марокко (0:1) многие посчитали, что рулевой должен был вернуть в основу Криштиану Роналду, однако Кассано с такой точкой зрения не согласен: «Сантуш заслуживает уважения как тренер и как личность, он поступил правильно в ситуации с Роналду. С его стороны не было никакой ошибки», – заявил итальянец, выступая на Bobo TV.

Напомним, что в матче с Марокко Роналду вышел на замену в начале второго тайма, но так и не сумел открыть счёт своим голам в плей-офф чемпионата мира.