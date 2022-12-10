Футбольный эксперт Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира после поражения от сборной Марокко.

- Сегодня на чемпионате мира снова сенсация – или этот результат вас не удивил?

- Марокканцы просто молодцы. Особенно в первом тайме. Во втором - они уже играли по счету, на удержание, десять человек сзади. Но я не думал, что португальцы будут так примитивно играть весь матч. У них ничего не получалось. За 98 минут они создали только два момента. А марокканцы настолько почувствовали свою силу, что когда выбежали в конце один на один с вратарем, стали перекидывать его. Думаю, они сами не ожидали, что такое произойдет.

- Что случилось с португальцами? Тактика навесов не сработала.

- У них вообще не было никакой тактики. Они думали, что после победы над швейцарцами, 6:1, марокканцев также одолеют. Но все произошло наоборот. В первом тайме марокканцы лучше играли, создавали моменты. У них подросло поколение с техничными, быстрыми футболистами. Португальцы за ними просто не успевали.

- Может зря Роналду оставили на скамейке в первом тайме?

- Сейчас можно признать, что, наверное, это была ошибка. Хотя его не поставили в матче со швейцарцами, и команда выиграла 6:1. Видимо, тренер решил играть в такой же футбол. Он не стал менять схему, рисунок игры. Здесь на самом деле сложная ситуация. Можно говорить о том, что если бы Криштиану играл, португальцы не пропустили бы мяч. Единственная ошибка вратаря, который неудачно сыграл на выходе, привела к голу. А во втором тайме марокканцы играли по счету. Вскрыть их оборону нереально сложно. А плана Б у португальцев не оказалось.

- С другой стороны Роналду ничего особенного не сделал после своего выхода.

- Он мог забить в конце. Но это был непростой момент, и требовать от него невероятных вещей в 37 лет непросто.

- Почему никто не может забить марокканцам? Единственный гол они сами себе забили.

- Это всех удивляет. Они так грамотно действуют в защите, что ни одна сборная ничего не может с этим сделать.

- Если Марокко с такой игрой «автобусом», выиграет чемпионат мира, как на это посмотрите? Ведь все хотят видеть красивый, атакующий футбол.

- Если вспоминать другие матчи этой сборной, они все-таки создавали что-то у чужих ворот. Я бы не сказал, что они все время играли на ноль. Просто им никто не может забить. А так команда сама по себе интересная.

Реклама

- Может ли Марокко сотворить сенсацию и выбить Францию или Англию?

- Конечно, шансы есть. С французами будет тяжелее. Все-таки игроки там выше качеством. Мне даже интересно, куда Марокко дальше пройдет. Но мне бы хотелось, чтобы в финале сыграли Франция и Аргентина. Было бы интересно, потому что Аргентина проиграла французам в 1/8 на чемпионате мира в России.

- Если Марокко замахнется на кубок мира, как это будет выглядеть?

- Так бывает, что когда от команды никто ничего не ждет, она может взять и выстрелить. Если марокканцы обыграют французов, им вообще терять уже будет нечего.

Елена Григорьевская