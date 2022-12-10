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Фернандеш – об аргентинском судье в матче Португалии: «Возможно, они хотят отдать кубок Аргентине»

10 Декабря 2022 • 22:53 Комментировать (3)
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Атакующий полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш не скрывал разочарования после поражения от Марокко (0:1).

Ранее своё недовольство выразил защитник португальцев Пепе, назвавший непонятным решение назначать на матч аргентинского судью Факундо Тельо, а также призвавший досрочно вручить кубок Лионелю Месси. Своего товарища по команде поддержал Бруну Фернандеш: «Перед игрой мы прекрасно понимали, что нас ждёт и как будет работать аргентинский арбитр. Здесь нет португальских судей, но почему-то есть аргентинец, чья страна ещё не покинула турнир. Они явно настроены против нас и, возможно, просто хотят отдать кубок Аргентине», – цитирует Sportstar Фернандеша.

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Комментарии (3)
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Sergey999
11 Декабря 2022 в 00:10
В чем то он прав))) просто заклятые мессидрочеры до посинения будут булькать обратное)))
Vova52
11 Декабря 2022 в 00:06
Kr7 so svoei svoroi....davay dasvidanya.....
ARTUR
10 Декабря 2022 в 23:12
Вот я всегда говорил , ну чмошники они поголовно все эти португезы , ну что значит отдать Аргентине ??? вы что забили мораканцам гол ??? ну хотя бы из офсайда ?? или забилли пять а судьи назначили в ваши ворота шесть пенальтей ??? ходили как лошары первый тайм вас отымели , конечно не приятно , но имейте хоть чуть чуть мужского какого то достоинства , но вроде не про португезов...ОЧЕНЬ РАД ЧТО ВАС ВЫКИНУЛИ !!! Вангую общий суицид если арги выиграют титул
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