Фернандеш – об аргентинском судье в матче Португалии: «Возможно, они хотят отдать кубок Аргентине»

Атакующий полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш не скрывал разочарования после поражения от Марокко (0:1).

Ранее своё недовольство выразил защитник португальцев Пепе, назвавший непонятным решение назначать на матч аргентинского судью Факундо Тельо, а также призвавший досрочно вручить кубок Лионелю Месси. Своего товарища по команде поддержал Бруну Фернандеш: «Перед игрой мы прекрасно понимали, что нас ждёт и как будет работать аргентинский арбитр. Здесь нет португальских судей, но почему-то есть аргентинец, чья страна ещё не покинула турнир. Они явно настроены против нас и, возможно, просто хотят отдать кубок Аргентине», – цитирует Sportstar Фернандеша.