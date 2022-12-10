Сборная Марокко довела до слёз Роналду, Португалия едет домой

После вчерашних невероятных четвертьфинальных противостояний, болельщики ждали продолжения и повышения градуса борьбы. И первый матч таил несколько интриг. Сможет ли африканская сборная впервые выйти в полуфинал? Сможет ли Португалия сделать свой шаг в направлении финале между Месси и Роналду? И главное, а сыграет ли Криштиану Роналду?

Ответ на последний вопрос мы узнали ещё до старта поединка. Один из двух лучших игроков современности вновь занял место на скамейке запасных. Оформивший хет-трик в матче со швейцарской сборной Гонсалу Рамуш оказался среди стартовых одиннадцати игроков. В остальном ничего сенсационного. Португалия с первых минут завладела инициативой, Марокко опустилась в оборону. Но разве не такая стратегия приносит результат?

Первый опасный момент в матче создали номинальные гости. Жоау Фелиш оказался на острие атаки у Португалии, но Буну выручил марокканцев, переведя мяч на угловой. За четверть часа до конца первого тайма Жоао Фелиш вновь создал опасный момент, вероятно, самый опасный в первом тайме, но после его удара игровой снаряд рикошетом от соперника ушёл на угловой. Эти моменты разделило полное превосходство португальцев над соперником. Но на этом чемпионате мира мы уже привыкли, что в решающий момент побеждает игра от обороны. Казалось, что атакующая игра никому не нужна, а всё решает только итоговый результат. Бесспорно, это так для поклонников национальных сборных, сражающихся на поле. Однако нейтральный болельщик скучал уже второй вечер….

Марокко грамотно оборонялось, все возможные подачи Португалии угловых не приводили к результату. А считать самым опасным эпизод, который с натяжкой тянул на удар, разве это не показатель? Самим же африканцам не хватило техники. В единственном созданном ответном эпизоде Амалла замыкал кросс с левого фланга, но после его удара игровой снаряд прошёл намного выше перекладины. Повод задуматься для португальцев. Однако время на раздумья у подопечных Фернанду Сантуша не оказалось.

За три минуты до завершения основного времени матча Аттият-Аллах исполнил подачу с левого фланга, Эн-Несири выпрыгнул выше голкипера португальской сборной Диогу Кошта, переправив мяч в ворота соперника. Всё отчётливее стала видна Греция созыва 2004: обороняешься, ждёшь свой момент и реализуешь его. Однако ещё до перерыва Португалия могла сравнять счёт. Мяч свалился с ноги Бруну Фернандеша и полетел в створ ворот Марокко. Буну был бессилен, но игровой снаряд ударился в перекладину.

Через пять минут после начала второй половины матча Криштиану Роналду вступил в игру. Стадион сразу загудел, а сам экс-игрок «Манчестер Юнайтед» тут же подхватил игровой снаряд и выполнил подачу с левого фланга. А перед этим Кошта выручил свою команду, приняв на себя удар Эль-Ямика. Время таяло, Португалия увеличивала темп матча, Фернандешу выпала отличная возможность сравнять счёт, но с линии штрафной площади он пробил выше перекладины!

Процент владения мячом у Португалии увеличивался, но моменты не создавалась. За десять минут до конца основного времени матча Криштиану Роналду скинул под удар Жоао Фелишу, который в касание с левой ноги закручивал в дальний верхний угол! Буну, вероятно, совершил один из самых эффектных и эффективных сейвов в своей карьере!

На первой добавленной минуте Роналду получил передачу на ход, но уже в момент удара его накрывали соперники. А там ещё и Буну, который поймал невероятный кураж. Восемь добавленных минут могли обернуться трагедий для каждой из команд, но счёт на табло не изменился. Марокко творит историю!

Константин Лицин