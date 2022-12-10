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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Марокко довела до слёз Роналду, Португалия едет домой

10 Декабря 2022 • 19:58 Комментировать (38)
Марокко
1:0
Португалия
окончен

После вчерашних невероятных четвертьфинальных противостояний, болельщики ждали продолжения и повышения градуса борьбы. И первый матч таил несколько интриг. Сможет ли африканская сборная впервые выйти в полуфинал? Сможет ли Португалия сделать свой шаг в направлении финале между Месси и Роналду? И главное, а сыграет ли Криштиану Роналду?

Протокол игры  
Марокко1:0Португалия
(1:0) Эн-Несири Юссеф42'  
Буну ЯссинХакими АшрафЭль-Ямик ДжавадСаисс Ромен 58' (Дари Ашраф ( 58'  70') Аттият-Аллах ЯхьяУнаи АззединАмрабат СофьянАмалла Селим 65' (Банун Бадр ( 65') Зиеш Хаким 82' (Джабране Яхья ( 82') Эн-Несири Юссеф 65' (Хеддира Валид ( 65'  90'  90') Буфаль Софиан 82' (Абухляль Закария ( 82')
Запасные: Мунир МохандЗарури АнассЭль-Ханнус БилальШаир ИльясХамдалла АбдерразакТагнаути РедаСабири АбдельхамидЭззалзули Абде
Кошта ДиогуДалот Диогу 80' (Орта Рикарду ( 80') Пепе КеплерДиаш РубенГеррейру Рафаэл 51' (Роналду Криштиану ( 51') Силва БернардуНевеш Рубен 51' (Канселу Жоау ( 51') Отавио Эдмилсон 69' (Леау Рафаэл ( 69') Фернандеш БрунуРамуш Гонсалу 69' (Витинья II ( 69'  87') Фелиш Жоау
Запасные: Патрисиу РуйПальинья ЖоауАндре СилваКарвалью ВилльямСа ЖозеМариу ЖоауЛуис Матеус IIСилва Антониу
10 декабря. Стадион "Аль-Тумама Стадиум".

Ответ на последний вопрос мы узнали ещё до старта поединка. Один из двух лучших игроков современности вновь занял место на скамейке запасных. Оформивший хет-трик в матче со швейцарской сборной Гонсалу Рамуш оказался среди стартовых одиннадцати игроков. В остальном ничего сенсационного. Португалия с первых минут завладела инициативой, Марокко опустилась в оборону. Но разве не такая стратегия приносит результат?

Первый опасный момент в матче создали номинальные гости. Жоау  Фелиш оказался на острие атаки у Португалии, но  Буну выручил марокканцев, переведя мяч на угловой. За четверть часа до конца  первого тайма  Жоао Фелиш вновь создал опасный момент, вероятно, самый опасный в первом тайме, но после его удара игровой снаряд рикошетом от соперника ушёл на угловой. Эти моменты разделило полное превосходство португальцев над соперником. Но на этом чемпионате мира мы уже привыкли, что в решающий момент побеждает игра от обороны. Казалось, что атакующая игра никому не нужна, а всё решает только итоговый результат. Бесспорно, это так для поклонников национальных сборных, сражающихся на поле. Однако нейтральный болельщик скучал уже второй вечер….

Марокко грамотно оборонялось, все возможные подачи Португалии угловых не приводили к результату. А считать самым опасным эпизод, который с натяжкой тянул на удар, разве это не показатель? Самим же африканцам не хватило техники. В единственном созданном ответном эпизоде  Амалла замыкал кросс с левого фланга, но после его удара игровой снаряд прошёл намного выше перекладины. Повод задуматься для португальцев. Однако время на раздумья у подопечных Фернанду Сантуша не оказалось.

За три минуты до завершения основного времени матча  Аттият-Аллах исполнил подачу с левого фланга, Эн-Несири выпрыгнул выше голкипера португальской сборной Диогу Кошта, переправив мяч в ворота соперника. Всё отчётливее стала видна Греция созыва 2004: обороняешься, ждёшь свой момент и реализуешь его. Однако ещё до перерыва Португалия могла сравнять счёт. Мяч свалился с ноги Бруну Фернандеша и полетел в створ ворот Марокко. Буну был бессилен, но игровой снаряд ударился в перекладину.

Через пять минут после начала второй половины матча Криштиану Роналду вступил в игру. Стадион сразу загудел, а сам экс-игрок «Манчестер Юнайтед» тут же подхватил игровой снаряд и выполнил подачу с левого фланга. А перед этим Кошта выручил свою команду, приняв на себя удар  Эль-Ямика. Время таяло, Португалия увеличивала темп матча, Фернандешу выпала отличная возможность сравнять счёт, но с линии штрафной площади он пробил выше перекладины!

Процент владения мячом у Португалии увеличивался, но моменты не создавалась. За десять минут до конца основного времени матча Криштиану Роналду скинул под удар Жоао Фелишу, который в касание с левой ноги закручивал в дальний верхний угол! Буну, вероятно, совершил один из самых эффектных и эффективных сейвов в своей карьере!

На первой добавленной минуте Роналду получил передачу на ход, но уже в момент удара его накрывали соперники. А там ещё и Буну, который поймал невероятный кураж. Восемь добавленных минут могли обернуться трагедий для каждой из команд, но счёт на табло не изменился. Марокко творит историю!

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Португалия Сборная Марокко
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Комментарии (38)
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slain
10 Декабря 2022 в 21:23
Ну, в целом не удивительно, еще на групповом этапе писал что Португалии несколько везет, у них и там были проблемы с заходом в штрафную, в каждом матче между центром поля и штрафной - дыра.

Сантушу все же пора уходить вслед за КР, он себя исчерпал, в 2016 да, он выжимал с команды максимум, но тогда уровень игроков был пониже, с нынешним подбором надо учиться играть первым номером.
zidane32
10 Декабря 2022 в 21:14
С детства за Марокко
Zenituwka
10 Декабря 2022 в 21:12
Как я и говорил, Португалия никакой не фаворит. Зря ей приписывали этот статус.
CERG
10 Декабря 2022 в 21:09
Португалия вроде как больше владела мячом, но в основном шла возня в середине поля.
Марокко держали игру под контролем, ни о какой случайности уже речи нет. Ждем их в финале чемпионата мира)..
Fender1988
10 Декабря 2022 в 21:00
Вот так вот... опять побеждает отлаженный "механизм", а не отдельные "снежинки" с наивысочайшим потенциалом.
CELTIC FROST
10 Декабря 2022 в 20:50
Как нейтральный болельщик, испытал двойственные чувства. С одной стороны, полуфинал Англия/Франция - Португалия был бы куда более интригующим и статусным. С другой стороны - мы стали свидетелем рекорда, а рекорд - всегда историческое событие. / На моей памяти, португалы примерно так играли с Грецией (дважды). смотрим дальше...
Alex1972
10 Декабря 2022 в 20:40
Предполагал, что Португалии будет тяжело, но думал, что пройдут... Приключение, о котором мечтал Геша, довольно быстро закончилось... Причём, слишком позорным способом... А может не надо было много ему болтать языком?... Особенно последний год... "В воскресенье мы уже будем в Катаре..."... Всё началось с этого год назад... Может надо было просто играть в футбол, не пропуская предсезонки, правильно реагировать на то, что решают тренеры и прочее??.. Не получилось.. Не хотелось... И вот результат... Домой... Пора домой... Я не удивлён и не расстроен... Судьба...
pol-black
10 Декабря 2022 в 20:33
португалы были хороши, но недостаточно, чтобы взломать оборону марокканцев. а те просто терпели, и получили нужный результат. трудновасто будет с ними другому полуфиналисту.
для Криша это скорее всего был последний матч за сборную. как игрок после последнего матча прощается со своими фанатами? он это делает на поле, перед трибунами. благодарит их за поддержку, которую те оказывали на протяжении долгих лет. что сделал Криш? заплакал и убежал, как обиженная девочка. и вот что здесь уважать? его истерики?
Dаvid MU
10 Декабря 2022 в 20:47
маловероятно, что Роналду решил уходить из сборной))
Очкует он за свои рекорды, очкует аргоса, последнему с текущей формой, если не сольет ее разом, вполне по зубам за года 3 перебить даже немыслимый рекорд Роналду на уровне национальных сборных, не говоря уже об общих и в ЛЧ
Erick0104
10 Декабря 2022 в 20:23
Португалия - бесславные ублюдки! И Криш - скандальная баба , бесславно заканчивает карьеру. Гоу хом (или в Саудовскую Аравию). Парень, ты часть истории, твоё время ушло
Sergey999
10 Декабря 2022 в 20:12
Седня этих англосаксов мерзких вынесут и будет гуд))
NOBODY
10 Декабря 2022 в 20:09
ну насчет автобуса - смотрите как играла Португалия - мароканнцы все на своей половину, португалы перешли центр, расставились, например, мяч на левом фланге, 2-3 игрока пасуются, остальные, на своих местах, смотрят на них - на футбол.....и каким образом вы хотите голов???? вот португалы и навешивали в основном, а надо ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ, постоянно!!! запутывать, нестандартные решения....ничего этого не было....игра была местечковая, те между 2-3 игроками, которые ближе к мячу, потом например, перевод на другой фланг - и там все повторяется))) чего мароканцам быть в мыле? они выстроились, а рядом с ними португалы стоят....вот и весь футбол...
Evgen 86
10 Декабря 2022 в 20:09
Одень на сборную Марокко голубую форму я бы подумал что это сборная Италии. Шикарно сыграли очень подходит под определение Катенначо
FORZAYOU
10 Декабря 2022 в 20:24
Это Греция 2004. Просто копия!!! На пожаловаться случайно нажал, сорян)
Evgen 86
10 Декабря 2022 в 20:48
Ну может быть. Мне все таки больше напомнили Италию образца 2006 - более тонкая работа с мячом в отличие от Греции. Меньше фолов и более умные пасы
FORZAYOU
10 Декабря 2022 в 20:55
Та не, у ж точно не со сборной Липпи.
KLINSMANN
10 Декабря 2022 в 20:09
Роналду бросил команду и ушёл в подсобку
pol-black
10 Декабря 2022 в 20:20
он ушёл совсем. даже не попрощался со своими болельщиками. уважение? да ну нафиг!
sagittarius
10 Декабря 2022 в 20:06
Конечно же за игрой марокканцев могут наблюдать без боли только их собственные болельщики. Но португальцы не могли не знать, чего им ожидать в сегодняшней игре. Вскрывать автобус тоже надо уметь. Судя по всему португальцы не умеют, а поэтому едут домой.
kol7777
10 Декабря 2022 в 20:17
А на навесы портов интереснее что-ли смотреть ?По опасным моментам то мароканцы превзошли , так что все по делу , это футбол .
sagittarius
10 Декабря 2022 в 20:20
Я же не утверждал, что не по делу. Но для меня даже навесы интереснее автобуса.
NOBODY
10 Декабря 2022 в 20:20
да кстати, счет вполне мог стать и 2-0, если б не позорно загубленный выход 1на1...
Evgen 86
10 Декабря 2022 в 20:52
Я бы поспорил. Очень качественный футбол от Марокко. Зрелищности может и не хватало но контры оч острые
CERG
10 Декабря 2022 в 21:10
Автобус это скученность у своей штрафной. А вынужденное катание соперником мяча в середине поля это не автобус. Да и удары по воротам - 9:9.
wild cat
10 Декабря 2022 в 20:06
вот так мараканцы пасбивали кароны са звиздатых клованаф..)) ни нада хадить с задраным носам..)) эта ужэ история для написания мемуараф некатарых ни привзайдёных..))
только не мясо
10 Декабря 2022 в 20:06
Ну что тут скажешь?) Порядок бьёт класс... Марокканцы - молодцы!
ARTUR
10 Декабря 2022 в 20:06
Очень понравился матч , отличный футбол , мороканцы очень удивили , так организованно играют просто кайф смотреть , бегут прям по линеечке , в атаку выходят легко и красиво , а португалы мне кажется просто проспали первый тайм , как то вышли не собранно , а когда поняли что тут крепкий орешек то включиться не смогли , Сильва как то слабо сыграл , Далот порол много . Но я рад что он слетели .Мороко браво !!!
gresnik
10 Декабря 2022 в 20:05
Автобусный футбол рулит надо было назвать...их надо не пускать на ЧМ такие сборные..они портят игру, портят имидж ЧМ...сидеть 90% времени всей командой в обороне....бууууээээ извините мне такое не нравится....Хорваты получше были с Бразилами...там частенько играли в атаке...а это голыдьба нищенская африканская....короче повестосчка рулит (исламская страна тащит другую исламскую страну)
пс если Франция сегодня победит англосаксов...то 80% они Чемпионы как было 4 года назад ,у меня всё))
пс оборонительный футбол самый не зрелищный в мире..бууэээ
Bartimeus
10 Декабря 2022 в 20:17
Грамотный автобус тоже надо уметь поставить, тем более от африканской команды ждать подобного вообще чудо. В классе сильно уступают, естессно никуда им лезть не надо было, но при этом пару приличных контратак провели.
NOBODY
10 Декабря 2022 в 20:38
кстати, насчет класса....а разве не было хороших обоводок от Марокко? да там технари, португалы еще позавидуют.......
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