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Спортивный директор «РБ Лейпциг»: «200 млн евро за Роналду — это абсурд»

12 Декабря 2022 • 21:48 Комментировать
Марокко
1:0
Португалия
окончен

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Макс Эберль прокомментировал возможный переезд Криштиану Роналду в аравийский «Аль-Наср».

«Когда я вижу, что говорят 200 миллионах евро за два сезона для Криштиану Роналду, я считаю это абсурдом. Это что-то из другого мира», — приводит слова функционера издание AS. По его мнению, такие события отталкивают людей от футбола.

Напомним, что Роналду является свободным агентом. По слухам, великий португалец близок к переезду в Саудовскую Аравию, за время пребывания в которой он заработает около 500 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Макс Эберль РБ Лейпциг
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