Спортивный директор «РБ Лейпциг»: «200 млн евро за Роналду — это абсурд»

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Макс Эберль прокомментировал возможный переезд Криштиану Роналду в аравийский «Аль-Наср».

«Когда я вижу, что говорят 200 миллионах евро за два сезона для Криштиану Роналду, я считаю это абсурдом. Это что-то из другого мира», — приводит слова функционера издание AS. По его мнению, такие события отталкивают людей от футбола.

Напомним, что Роналду является свободным агентом. По слухам, великий португалец близок к переезду в Саудовскую Аравию, за время пребывания в которой он заработает около 500 миллионов евро.