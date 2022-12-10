Марокканский журналист: «Мы уже побеждали Португалию, можем повторить»

Сборная Марокко сенсационно выбралась в четвертьфинал катарского чемпионата мира и в настоящий момент встречается с португальцами. Марокканский журналист Амин эль Амри напомнил о том, что на самом деле у сборной Марокко есть победный опыт в противостоянии с португальцами. В 1986 году в ходе чемпионата мира в Мексике Марокко победил Португалию - и то была первая победа марокканцев на Кубке мира. Сейчас к их успехам постепенно привыкают.

- Мы уже сотворили историю в 1986 году, обыграв Португалию - это была наша первая победа в чемпионате мира. Сейчас мы готовы снова сделать это, хотя будет еще сложнее, чем с Испанией, - цитирует журналиста BBC Sport.

Следить за событиями игры между сборными Марокко и Португалии можно в формате прямой онлайн-трансляции.