Наставник сборной Марокко: «С нами вся Африка и весь арабский мир»

Сборная Марокко сенсационно выбралась в четвертьфинал катарского чемпионата мира и в настоящий момент встречается с португальцами. Наставник марокканской команды Валид Реграги заявил, что его команду поддерживает весь африканский континент, а также весь арабский мир.

- С нами Африка, с нами также все арабы. Это важно, это помогает нам. Но, прежде всего, мы играем за Марокко, - цитирует слова Реграги BBC Sport.

Следить за событиями игры между сборными Марокко и Португалии в рамках четвертьфинала финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.