Агент Барбоза: «Если Роналду не играл с самого начала – значит, он не заслужил»

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил карьерные перспективы нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Если Роналду не играл с самого начала – значит, он не заслужил. Конец ли это для Криштиану? Я не думаю. У него есть свои собственные рекорды, он ещё не отказался играть в футболке сборной Португалии», - сказал Барбоза в интервью для Metaratings.ru.

Напомним, что португальская команда проиграла поединок 1/4 финала мундиаля в Катаре против Марокко (0:1), вылетев с турнира.

В следующей стадии африканцы сыграют против сборной Франции, которая обыграла англичан со счетом 2:1. Матч начнется 14 декабря в 22:00 по московскому времени. Следить за полуфинальной встречей можно на сайте LiveResult.ru